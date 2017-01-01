images


images
 Логотип видання 'Хрещатик'

images | | | | |        facebook новини в RSS-форматі номер в PDF-форматі 		Новорічні та різдвяні заходи у Києві images
images
разделительная полоска
 разделительная полоска
архів | документи | реклама | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
полоса
images images новини
images
14:00 |  У столиці складні погодні умови триватимуть кілька днів
images images images
11:35 |  Власників автомобілів наполегливо просять утриматися від поїздок містом
images images images
09:00 |  Де у столиці можна буде відчути дух Різдва на вікенд
images images images
08:00 |  На Співочому полі виконають наймасовішу колядку
images images images
22:00 |  Різдвяні ворожіння: коли та як гадати
images images images
20:00 |  Як уникнути переохолодження та що робити при відмороженні
images images images
18:00 |  Киян запрошують на Різдвяну ходу із зірками
images images images
16:00 |  Рятувальники попереджають про морозні вихідні
images images images
14:00 |  "Австрійські авіалінії" запустять нові рейси до двох українських міст
images images images
12:00 |  Для мешканців Дарницького району — новий автобусний маршрут
images images images
10:00 |  У столиці організували пункти обігріву (адреси)
images images images
08:00 |  В оселях киян буде тепло навіть у сильний мороз — КМДА
images images images
06:00 |  На заваді фінансових порушень - громадяни
images images images
03:00 |  Страви на Святвечір: рецепти відомої галицької господині
images images images
01:00 |  Про кота, що вмів ричати
images images images
images
украинские новости RSS канал новини RSS  |  всi новини
images
полоса

images images ДОКУМЕНТИ  
images
images Рiшення Київради
images
images Розпорядження
images
images Нормативно-правовi акти 
images
images Укази Президента України
images
images Постанови
images
images Накази
images
images Проекти
images
images Документи інших відомств
images

полоса

раделитель розцінки на рекламуРеклама
раделитель меню репроцентрКольороподіл/репроцентр
images меню государственные закупкиДержавні закупівлі
images

Бюджет Києва 2017 Бюджет міста Києва на 2017 рік
images
фото "Картка киянина". Інформаційна сторінка
images
фото Контактний центр
міста Києва - 1551
images
images
images 		  images
images
images Роздiли :   стрелка   |    |    |    |    
виходить у вівторок, середу, п‘ятницю images 6 ciчня 2017 року, п'ятниця  №2 (4915) images
images
images
images АКТУАЛЬНО
актуально

Різдво — одне із найбільших свят християнського світу. Але кожен народ вкладає у нього свої символи. В Україні це поетичне, сімейне свято, коли збирається вся родина. А традиції колядування існували віки, «переживши» й радянські заборони.

До святкового столу традиційно подають дванадцять страв, які мають символізувати достаток і добробут. Усі наїдки — пісні. Обов’язкові ритуальні страви: кутя, узвар, вареники, голубці, борщ і страви з риби.

Після Святвечора в сімейному колі кияни мають змогу розважитися і відпочити в місті. На центральних площах столиці гучно відзначатимуть Різдво, відчути дух свята допоможуть концерти та вистави.
images
СУСПІЛЬСТВОimages images
актуально Хитрі схеми: як супермаркети дурять покупців
images
актуально Де у столиці можна здати електронні відходи, батарейки та вторсировину
images
актуально Куди в Києві можна віднести одяг, який більше вам не потрібен
images
images
images ОФІЦІЙНО
Отримання пільг і субсидій
Допомога учасникам АТО та членам сімей загиблих під час АТО
Громадські обговорення щодо перейменування вулиць столиці
Містобудівний кадастр
Комунальні підприємства
Територiальнi підрозділи центральних органів виконавчої влади

images
images
Новорічний мюзикл Нова стара казка
images
МІСТОimages images
images
актуально
Сплачуйте без черг за послуги ЖКГ на сайті «Центру комунального сервісу» (ЦКС)
images
Вечірній Київ
images
Урядова гаряча лінія
ЛЮДИimages images
images
Як підтвердити статус внутрішньо переміщеної особи — відеопоради юриста
мегаполіс
images  РЕКЛАМА

SINOPTIK.UA: та Світі.
- афіша фільмів,
продаж квитків у кіно онлайн.
Свіжі вакансії Києва на
Автобазар :
продаж авто в Україні.
Гарячі зі всієї України: та регіони.
images


images
© Редакцiя газети "Хрещатик".

У разi використання матерiалiв сайту,
гіперпосилання на www.kreschatic.kiev.ua обов'язкове.

Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin		 images images images
Яндекс.Метрика
bigmir)net TOP 100 images



: 0.0184 sec