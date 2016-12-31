Як отримати субсидію? Хто має право на отримання субсидії? Які документи потрібні? Ціі питання турбують багатьох киян, бо ж надто багато "страшних" і відверто неправдивих чуток пов'язані із субсидіями.
Водночас відповіді на ці та багато інших питань можна знайти на сайті teplo.gov.ua.
Нагадуємо, що уряд надав можливість українським сім’ям, які не підпадають під дію житлової субсидії, сплачувати рахунки за теплопостачання рівними частинами протягом року. Тобто у споживачів буде можливість в опалювальний період сплачувати лише 50% вартості спожитих послуг, решту - 50% рахунку - доплатити у літній період.
Працівники спеціального підрозділу Архітектурно-декоративного освітлення КП «Київміськсвітло» розпочали підготовку ілюмінації до новорічно-різдвяних свят ще на початку листопада 2016 року. Наразі більше 3 000 гірлянд і 300 світлодіодних фігурних конструкцій прикрашають центральну частину столиці...
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